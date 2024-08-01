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Ильхам Алиев поздравил президента Швейцарской Конфедерации

Ильхам Алиев поздравил президента Швейцарской Конфедерации Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Швейцарской Конфедерации Виоле Амхерд поздравительное письмо по случаю национального праздника этой страны.
Внешняя политика
1 августа 2024 г. 11:31
Ильхам Алиев поздравил президента Швейцарской Конфедерации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Швейцарской Конфедерации Виоле Амхерд поздравительное письмо по случаю национального праздника этой страны.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемая госпожа президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника Швейцарской Конфедерации.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Швейцарией в интересах наших народов будут и впредь развиваться на основе дружбы и сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости. Надеюсь, что мы будем тесно сотрудничать со Швейцарией в области борьбы с изменением климата в рамках COP29, которую наша страна будет принимать в ноябре.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Швейцарской Конфедерации - постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates President of Switzerland
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev İsveçrə Prezidentini təbrik edib

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