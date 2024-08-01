Ильхам Алиев поздравил президента Швейцарской Конфедерации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Швейцарской Конфедерации Виоле Амхерд поздравительное письмо по случаю национального праздника этой страны.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемая госпожа президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника Швейцарской Конфедерации.
Верю, что отношения между Азербайджаном и Швейцарией в интересах наших народов будут и впредь развиваться на основе дружбы и сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости. Надеюсь, что мы будем тесно сотрудничать со Швейцарией в области борьбы с изменением климата в рамках COP29, которую наша страна будет принимать в ноябре.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Швейцарской Конфедерации - постоянного благополучия и процветания".