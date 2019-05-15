Ильхам Алиев поздравил президента Северной Македонии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/b02aa3104e0bd29c0858a07a17813a8d/90da9525-9639-4663-b4de-3332cb0b6404_292.jpg

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Северная Македония Стево Пендаровски.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Северная Македония.

Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей дальнейшей ответственной деятельности".