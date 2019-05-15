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Ильхам Алиев поздравил президента Северной Македонии

Ильхам Алиев поздравил президента Северной Македонии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Северная Македония Стево Пендаровски.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Северная Македония.

Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей дальнейшей ответственной деятельности".

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