Ильхам Алиев поздравил президента Северной Македонии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Северная Македония Стево Пендаровски.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Северная Македония.
Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей дальнейшей ответственной деятельности".
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