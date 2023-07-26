Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Сьерра-Леоне Джулиусу Мааде Био.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Сьерра-Леоне Джулиусу Мааде Био.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Республики Сьерра-Леоне.

Убежден, что мы и дальше будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Сьерра-Леоне в русле дружбы в соответствии с интересами наших народов, продолжения плодотворного сотрудничества в многосторонних структурах, включая Движение неприсоединения и Организацию исламского сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо Вашего дружественного народа".