О нас

Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне

Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Сьерра-Леоне Джулиусу Мааде Био.
Внешняя политика
26 июля 2023 г. 17:29
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Сьерра-Леоне Джулиусу Мааде Био.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Республики Сьерра-Леоне.

Убежден, что мы и дальше будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Сьерра-Леоне в русле дружбы в соответствии с интересами наших народов, продолжения плодотворного сотрудничества в многосторонних структурах, включая Движение неприсоединения и Организацию исламского сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо Вашего дружественного народа".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates President of Sierra Leone
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Syerra-Leone Prezidentini təbrik edib

Экслюзивные новости

Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi