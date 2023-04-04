Ильхам Алиев поздравил президента Сенегала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сенегала Маки Саллу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сенегала Маки Саллу.

Как сообщает Report, в тексте послания говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Республики Сенегал - Дня независимости.

Верю, что азербайджано-сенегальские отношения и впредь будут успешно развиваться как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости в интересах наших государств и народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Сенегала – благополучия и процветания".