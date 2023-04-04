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Ильхам Алиев поздравил президента Сенегала

Ильхам Алиев поздравил президента Сенегала Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сенегала Маки Саллу.
Внешняя политика
4 апреля 2023 г. 15:42
Ильхам Алиев поздравил президента Сенегала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сенегала Маки Саллу.

Как сообщает Report, в тексте послания говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Республики Сенегал - Дня независимости.

Верю, что азербайджано-сенегальские отношения и впредь будут успешно развиваться как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости в интересах наших государств и народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Сенегала – благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates President of Senegal
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Seneqalın dövlət başçısını təbrik edib

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