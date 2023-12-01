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Ильхам Алиев поздравил президента Румынии

Ильхам Алиев поздравил президента Румынии Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Румынии Клауса Вернера Йоханниса.
Внешняя политика
1 декабря 2023 г. 11:55
Ильхам Алиев поздравил президента Румынии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Румынии Клауса Вернера Йоханниса.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны.

Азербайджано-румынские отношения имеют добрые традиции. Нынешний уровень развития и расширение день ото дня наших межгосударственных отношений, наглядно отражающих в себе эти традиции, вызывают удовлетворение.

Сегодня существуют хорошие возможности для дальнейшего углубления связей и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Верю, что совершенные в последнее время взаимные визиты на высшем и высоком уровнях, регулярные контакты внесут значительный вклад в укрепление нашего стратегического партнерства, более эффективное использование широкого потенциала взаимодействия в политической, экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Румынии – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates President of Romania
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Rumıniyanın Prezidentini təbrik edib

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