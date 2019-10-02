Ильхам Алиев поздравил президента Республики Корея

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны.
Верю, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Корея и впредь будет служить интересам наших народов.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу – постоянного мира и благополучия".
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