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Ильхам Алиев поздравил президента Республики Корея

Ильхам Алиев поздравил президента Республики Корея

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину. 

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны.

Верю, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Корея и впредь будет служить интересам наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу – постоянного мира и благополучия". 

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