Ильхам Алиев поздравил президента Перу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Перу Мартину Вискарре Корнехо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Перу - Днем независимости.
Надеюсь, что двусторонние связи между нашими странами будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества.
В столь знаменательный день передаю Вам и Вашему народу самые добрые пожелания".
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