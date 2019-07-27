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Ильхам Алиев поздравил президента Перу

Ильхам Алиев поздравил президента Перу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Перу Мартину Вискарре Корнехо.

Как сообщает Report, в письме говорится: 

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Перу - Днем независимости.

Надеюсь, что двусторонние связи между нашими странами будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества.

В столь знаменательный день передаю Вам и Вашему народу самые добрые пожелания".

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