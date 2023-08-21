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Ильхам Алиев поздравил президента Парагвая

Ильхам Алиев поздравил президента Парагвая Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Парагвая Сантьяго Пенья.
Внешняя политика
21 августа 2023 г. 11:33
Ильхам Алиев поздравил президента Парагвая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Парагвая Сантьяго Пенья.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Искренне поздравляю Вас со вступлением в должность Президента Республики Парагвай.

Верю, что мы приложим совместные усилия для успешного продолжения дружественных отношений между Азербайджаном и Парагваем как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо Вашего дружественного народа".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates President of Paraguay
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Paraqvay Prezidentini təbrik edib

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