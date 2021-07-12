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Ильхам Алиев поздравил президента Монтенегро

Ильхам Алиев поздравил президента Монтенегро Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Монтенегро Мило Джукановичу.
Внешняя политика
12 июля 2021 г. 16:31
Ильхам Алиев поздравил президента Монтенегро
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Монтенегро Мило Джукановичу.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Монтенегро.

Сегодня отношения между Азербайджанской Республикой и Монтенегро успешно развиваются. Верю, что наши традиционные дружеские связи, взаимовыгодное сотрудничество совместными усилиями и впредь будут расширяться и укрепляться в интересах двух народов.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Монтенегро постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates Montenegrin president
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti monteneqrolu həmkarını təbrik edib

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