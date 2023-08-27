Ильхам Алиев поздравил президента Молдовы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Молдовы Майе Санду по случаю Дня независимости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Молдовы Майе Санду по случаю Дня независимости.

Как передает Report , в письме говорится:

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Молдова – Дня независимости.

Успешное развитие построенных на добрых традициях отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой вызывает удовлетворение. Высокий уровень наших политических связей создал хорошую основу для расширения взаимовыгодного сотрудничества в ряде сфер.

С самыми приятными впечатлениями вспоминаю прошедшую в условиях искренности и взаимного доверия нашу с Вами встречу, переговоры по широкому спектру двусторонних отношений и перспективам сотрудничества в рамках моего визита в Молдову для участия во втором Саммите "Европейского политического сообщества" в Кишиневе.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать наши усилия во имя укрепления традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Молдовой, углубления нашего плодотворного сотрудничества в рамках как двусторонних, так и международных организаций в интересах наших народов, полного использования потенциала нашего взаимодействия.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Молдовы – постоянного спокойствия и благополучия".