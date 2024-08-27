Ильхам Алиев поздравил президента Молдовы

Ильхам Алиев поздравил президента Молдовы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Молдовы Майе Санду по случаю Дня независимости этой страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

"Уважаемая госпожа президент,

По случаю национального праздника – Дня независимости Республики Молдова от своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ, передаю наилучшие пожелания.

Нынешний уровень основанных на традициях дружбы и взаимного уважения отношений между Азербайджаном и Молдовой вызывает удовлетворение. Наши межгосударственные отношения, построенные на здоровой основе, плодотворное сотрудничество в ряде областей служат интересам наших стран и народов.

Сегодня есть хорошие возможности для развития сотрудничества между нашими странами и обогащения его новым содержанием. Верю, что, используя имеющиеся возможности, мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути развития и расширения азербайджано-молдавских традиционных отношений дружбы и партнерства как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

В столь замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Молдовы – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.