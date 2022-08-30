Ильхам Алиев поздравил президента Кыргызстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю Дня Независимости этой страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю Дня Независимости этой страны.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый Садыр Нургожоевич,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Кыргызской Республики - Дня Независимости.

В следующем году мы будем отмечать 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Развитие наших межгосударственных связей, основанных на общей истории, братстве и взаимном уважении, вызывает удовлетворение.

Достигнутые в ходе Вашего официального визита в Азербайджан в апреле этого года договоренности и ряд подписанных документов, в частности, "Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой" и "Меморандум о создании Межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики" являются наглядным примером того, что наши отношения вышли на качественно новый уровень.

Верю, что мы и впредь продолжим совместные усилия во имя более эффективного использования имеющегося потенциала азербайджано-кыргызских отношений, расширения нашего опирающегося на взаимное доверие и поддержку сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братской Кыргызской Республике – постоянного мира и благополучия".