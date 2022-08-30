О нас

Ильхам Алиев поздравил президента Кыргызстана

Ильхам Алиев поздравил президента Кыргызстана Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю Дня Независимости этой страны.
Внешняя политика
30 августа 2022 г. 15:24
Ильхам Алиев поздравил президента Кыргызстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю Дня Независимости этой страны.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый Садыр Нургожоевич,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Кыргызской Республики - Дня Независимости.

В следующем году мы будем отмечать 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Развитие наших межгосударственных связей, основанных на общей истории, братстве и взаимном уважении, вызывает удовлетворение.

Достигнутые в ходе Вашего официального визита в Азербайджан в апреле этого года договоренности и ряд подписанных документов, в частности, "Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой" и "Меморандум о создании Межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики" являются наглядным примером того, что наши отношения вышли на качественно новый уровень.

Верю, что мы и впредь продолжим совместные усилия во имя более эффективного использования имеющегося потенциала азербайджано-кыргызских отношений, расширения нашего опирающегося на взаимное доверие и поддержку сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братской Кыргызской Республике – постоянного мира и благополучия".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani President congratulates his Kyrgyz counterpart 
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Qırğız Respublikasının Prezidentini təbrik edib

Экслюзивные новости

Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
29 августа 2022 г. 10:49
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi