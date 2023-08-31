Ильхам Алиев поздравил президента Кыргызской Республики

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову.

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Садыр Нургожоевич,

От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Кыргызской Республики - Дня независимости, передаю наилучшие пожелания.

Во время моего государственного визита в Кыргызстан в прошлом году рад был видеть, что проводимые под Вашим руководством широкомасштабные реформы и созидательная работа служат всестороннему развитию и процветанию Вашей страны.

За прошедшие тридцать лет с момента установления дипломатических отношений азербайджано-кыргызские дружественные связи, исходящие из воли наших братских народов, укрепились, наше сотрудничество, представляющее взаимный интерес, постоянно развиваясь, поднялось на уровень стратегического партнерства.

Уверен, что мы и впредь успешно продолжим совместные усилия во имя расширения наших основанных на общих корнях, братстве и взаимном доверии межгосударственных отношений, дальнейшего укрепления развивающегося по восходящей стратегического партнерства.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братской Кыргызской Республике - постоянного благополучия и процветания".