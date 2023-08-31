Ильхам Алиев поздравил президента Кыргызской Республики

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Садыр Нургожоевич,
От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Кыргызской Республики - Дня независимости, передаю наилучшие пожелания.
Во время моего государственного визита в Кыргызстан в прошлом году рад был видеть, что проводимые под Вашим руководством широкомасштабные реформы и созидательная работа служат всестороннему развитию и процветанию Вашей страны.
За прошедшие тридцать лет с момента установления дипломатических отношений азербайджано-кыргызские дружественные связи, исходящие из воли наших братских народов, укрепились, наше сотрудничество, представляющее взаимный интерес, постоянно развиваясь, поднялось на уровень стратегического партнерства.
Уверен, что мы и впредь успешно продолжим совместные усилия во имя расширения наших основанных на общих корнях, братстве и взаимном доверии межгосударственных отношений, дальнейшего укрепления развивающегося по восходящей стратегического партнерства.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братской Кыргызской Республике - постоянного благополучия и процветания".