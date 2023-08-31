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Ильхам Алиев поздравил президента Кыргызской Республики

Ильхам Алиев поздравил президента Кыргызской Республики Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову.
Внешняя политика
31 августа 2023 г. 11:47
Ильхам Алиев поздравил президента Кыргызской Республики

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Садыр Нургожоевич,

От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Кыргызской Республики - Дня независимости, передаю наилучшие пожелания.

Во время моего государственного визита в Кыргызстан в прошлом году рад был видеть, что проводимые под Вашим руководством широкомасштабные реформы и созидательная работа служат всестороннему развитию и процветанию Вашей страны.

За прошедшие тридцать лет с момента установления дипломатических отношений азербайджано-кыргызские дружественные связи, исходящие из воли наших братских народов, укрепились, наше сотрудничество, представляющее взаимный интерес, постоянно развиваясь, поднялось на уровень стратегического партнерства.

Уверен, что мы и впредь успешно продолжим совместные усилия во имя расширения наших основанных на общих корнях, братстве и взаимном доверии межгосударственных отношений, дальнейшего укрепления развивающегося по восходящей стратегического партнерства.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братской Кыргызской Республике - постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates Kyrgyz president
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Qırğız Respublikasının Prezidentini təbrik edib

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