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Ильхам Алиев поздравил президента Кении по случаю Дня независимости

Ильхам Алиев поздравил президента Кении по случаю Дня независимости Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Кении Уильяму Самои Руто поздравительное письмо по случаю национального праздника страны - Дня независимости.
Внешняя политика
9 декабря 2023 г. 16:16
Ильхам Алиев поздравил президента Кении по случаю Дня независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Кении Уильяму Самои Руто поздравительное письмо по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Республики Кения - Дня независимости.

Начало деятельности в этом году посольства Азербайджана в Кении является наглядным примером перехода наших двусторонних отношений в новую плоскость. Верю, что в соответствии с интересами наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-кенийских связей в русле дружбы, успешного продолжения нашего сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскостях.

В столь знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Вашему народу постоянного мира и процветания".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates his Kenyan counterpart on occasion of Independence Day
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev keniyalı həmkarını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

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