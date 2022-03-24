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Ильхам Алиев поздравил президента Греции

Ильхам Алиев поздравил президента Греции Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Греции Катерине Сакелларопулу.
Внешняя политика
24 марта 2022 г. 13:26
Ильхам Алиев поздравил президента Греции
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Греции Катерине Сакелларопулу.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемая госпожа президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Греческой Республики.

Надеюсь, что мы приложим совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Грецией во имя интересов наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а Вашему народу - спокойствия и благополучия".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates President of Greece
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Yunanıstan Prezidentini təbrik edib

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