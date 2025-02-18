Ильхам Алиев поздравил президента Гамбии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего гамбийского коллегу Адама Бэрроу с национальным праздником этой страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего гамбийского коллегу Адама Бэрроу с национальным праздником этой страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Республики Гамбия.

Мы придаем большое значение дружественным отношениям между Азербайджаном и Гамбией. Успешное развитие сегодня нашего сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости вызывает удовлетворение.

Уверен, что в интересах наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между нашими странами в русле дружбы, успешного продолжения плодотворного сотрудничества в многосторонних институтах.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Гамбии – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.