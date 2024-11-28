Внешняя политика
28 ноября 2024 г. 11:27

Ильхам Алиев поздравил президента Демократической Республики Тимор-Лесте

Ильхам Алиев поздравил президента Демократической Республики Тимор-Лесте Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамушу-Орте.
Ильхам Алиев поздравил президента Демократической Республики Тимор-Лесте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамушу-Орте.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня провозглашения независимости Демократической Республики Тимор-Лесте.

Динамичное развитие в последнее время дружественных отношений между Азербайджаном и Тимор-Лесте вызывает удовлетворение. Ваш прошлогодний визит в Азербайджан открыл новую страницу в истории наших двусторонних отношений.

Верю, что дружественные отношения между Азербайджаном и Тимор-Лесте, отмечающих в этом году 20-летие установления дипломатических отношений, будут развиваться, наше сотрудничество в многосторонних институтах будет и впредь успешно продолжаться.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - постоянного благополучия и процветания".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Отдел Новостей

Автор новости

Report.az
Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates President of Democratic Republic of Timor-Leste
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Timor-Leste Demokratik Respublikasının Prezidentini təbrik edib

Самое читаемое

Житель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
ВидеоЖитель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
22 ноября 2024 г. 10:08
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
25 ноября 2024 г. 20:29
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября 2024 г. 15:58
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
27 ноября 2024 г. 15:30