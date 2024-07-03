Ильхам Алиев поздравил президента Беларуси

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко по случаю Дня независимости Беларуси.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко по случаю Дня независимости Беларуси.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый Александр Григорьевич,

Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю государственного праздника - Дня независимости Республики Беларусь.

За прошедшие десятилетия, основываясь на крепких узах дружбы, доверия и взаимоподдержки, наши братские государства выстроили многогранные отношения стратегического партнерства. Ваш недавний государственный визит в Азербайджан, проведенные переговоры и подписанные документы еще раз явились подтверждением того, что исторически сложившиеся добрые традиции сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью сегодня успешно развиваются и наполняются новым содержанием.

Убежден, что наши совместные усилия и впредь будут направлены на претворение в жизнь перспективных инициатив и проектов, способствующих дальнейшему развитию и укреплению взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь на благо наших дружественных народов и стран.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а Республике Беларусь - благополучия и процветания".