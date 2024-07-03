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Ильхам Алиев поздравил президента Беларуси

Ильхам Алиев поздравил президента Беларуси Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко по случаю Дня независимости Беларуси.
Внешняя политика
3 июля 2024 г. 11:14
Ильхам Алиев поздравил президента Беларуси

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко по случаю Дня независимости Беларуси.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый Александр Григорьевич,

Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю государственного праздника - Дня независимости Республики Беларусь.

За прошедшие десятилетия, основываясь на крепких узах дружбы, доверия и взаимоподдержки, наши братские государства выстроили многогранные отношения стратегического партнерства. Ваш недавний государственный визит в Азербайджан, проведенные переговоры и подписанные документы еще раз явились подтверждением того, что исторически сложившиеся добрые традиции сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью сегодня успешно развиваются и наполняются новым содержанием.

Убежден, что наши совместные усилия и впредь будут направлены на претворение в жизнь перспективных инициатив и проектов, способствующих дальнейшему развитию и укреплению взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь на благо наших дружественных народов и стран.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а Республике Беларусь - благополучия и процветания".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Belarus Prezidentini təbrik edib

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