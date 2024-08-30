Ильхам Алиев поздравил президента Беларуси с днем рождения

30 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

30 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

Глава государства поздравил Александра Лукашенко с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья и успехов в деятельности.

Президент Беларуси выразил признательность за внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение успешным развитием дружественных отношений между нашими странами в различных сферах.

Было затронуто значение контактов на высоком уровне, вновь отмечено, что государственный визит президента Беларуси в нашу страну в этом году внес вклад в дальнейшее укрепление отношений.

Главы государств провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.