Ильхам Алиев поздравил президента Беларуси с днем рождения

30 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.
Глава государства поздравил Александра Лукашенко с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья и успехов в деятельности.
Президент Беларуси выразил признательность за внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение успешным развитием дружественных отношений между нашими странами в различных сферах.
Было затронуто значение контактов на высоком уровне, вновь отмечено, что государственный визит президента Беларуси в нашу страну в этом году внес вклад в дальнейшее укрепление отношений.
Главы государств провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.