Ильхам Алиев поздравил президента Алжира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну по случаю НАционального праздника этой страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну по случаю Национального праздника этой страны.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, в тексте говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравить Вас и в Вашем лице Ваш братский народ и передать наилучшие пожелания по случаю национального праздника Алжирской Народной Демократической Республики – 70-й годовщины Дня Революции.

День 1 ноября 1954 года навсегда вписан в историю братского алжирского народа как страница героизма, стал символом борьбы за независимость и свободу, несокрушимой воли. Несмотря на продолжавшиеся более столетия беспощадную колониальную политику, невиданное насилие, преступления против человечности и военные преступления, Ваш народ никогда не терял решимости стать независимым и благодаря большой самоотверженности и смелости, ценой жизней и крови миллионов шехидов, пожертвовавших собой во имя Родины, добился свободы.

В настоящее время динамика развития азербайджано-алжирских отношений вызывает удовлетворение. Мы придаем особое значение дальнейшему расширению этих отношений, обогащению нашего сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости новым содержанием.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления дружественных отношений между нашими странами и полноценного использования потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Алжира – вечного мира и процветания".