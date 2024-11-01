Ильхам Алиев поздравил президента Алжира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну по случаю Национального праздника этой страны.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, в тексте говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Дорогой Брат,
Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравить Вас и в Вашем лице Ваш братский народ и передать наилучшие пожелания по случаю национального праздника Алжирской Народной Демократической Республики – 70-й годовщины Дня Революции.
День 1 ноября 1954 года навсегда вписан в историю братского алжирского народа как страница героизма, стал символом борьбы за независимость и свободу, несокрушимой воли. Несмотря на продолжавшиеся более столетия беспощадную колониальную политику, невиданное насилие, преступления против человечности и военные преступления, Ваш народ никогда не терял решимости стать независимым и благодаря большой самоотверженности и смелости, ценой жизней и крови миллионов шехидов, пожертвовавших собой во имя Родины, добился свободы.
В настоящее время динамика развития азербайджано-алжирских отношений вызывает удовлетворение. Мы придаем особое значение дальнейшему расширению этих отношений, обогащению нашего сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости новым содержанием.
Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления дружественных отношений между нашими странами и полноценного использования потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Алжира – вечного мира и процветания".