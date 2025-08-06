Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Ямайки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Ямайки Эндрю Холнессу по случаю Дня независимости этой страны.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин премьер-министр,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю сердечные поздравления и наилучшие пожелания Вам и всему Вашему народу по случаю национального праздника - Дня независимости Ямайки.
В этом году Азербайджан и Ямайка отметят 30-ю годовщину установления дипломатических отношений. Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия, направленные на укрепление дружественных связей в интересах наших народов.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - постоянного благополучия и процветания".