Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Ямайки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Ямайки Эндрю Холнессу по случаю Дня независимости этой страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Ямайки Эндрю Холнессу по случаю Дня независимости этой страны.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин премьер-министр,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю сердечные поздравления и наилучшие пожелания Вам и всему Вашему народу по случаю национального праздника - Дня независимости Ямайки.

В этом году Азербайджан и Ямайка отметят 30-ю годовщину установления дипломатических отношений. Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия, направленные на укрепление дружественных связей в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - постоянного благополучия и процветания".