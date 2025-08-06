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Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Ямайки

Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Ямайки Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Ямайки Эндрю Холнессу по случаю Дня независимости этой страны.
Внешняя политика
6 августа 2025 г. 11:50
Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Ямайки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Ямайки Эндрю Холнессу по случаю Дня независимости этой страны.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин премьер-министр,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю сердечные поздравления и наилучшие пожелания Вам и всему Вашему народу по случаю национального праздника - Дня независимости Ямайки.

В этом году Азербайджан и Ямайка отметят 30-ю годовщину установления дипломатических отношений. Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия, направленные на укрепление дружественных связей в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates Jamaica’s prime minister
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Yamaykanın Baş nazirini təbrik edib

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