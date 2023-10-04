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Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Мальдив

Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Мальдив Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо новоизбранному президенту Мальдивской Республики Мохаммеду Муиззу.
Внешняя политика
4 октября 2023 г. 17:37
Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Мальдив

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо новоизбранному президенту Мальдивской Республики Мохаммеду Муиззу.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Муиззу,

Искренне поздравляю Вас с избранием на должность Президента Мальдивской Республики.

Верю, что совместными усилиями азербайджано-мальдивские дружественные отношения будут и дальше развиваться, наше сотрудничество в многосторонних институтах продолжится и впредь.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо Вашего дружественного народа".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Maldivin yeni seçilmiş Prezidentini təbrik edib

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