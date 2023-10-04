Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Мальдив

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо новоизбранному президенту Мальдивской Республики Мохаммеду Муиззу.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин Муиззу,
Искренне поздравляю Вас с избранием на должность Президента Мальдивской Республики.
Верю, что совместными усилиями азербайджано-мальдивские дружественные отношения будут и дальше развиваться, наше сотрудничество в многосторонних институтах продолжится и впредь.
Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо Вашего дружественного народа".