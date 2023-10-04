Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Мальдив

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо новоизбранному президенту Мальдивской Республики Мохаммеду Муиззу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо новоизбранному президенту Мальдивской Республики Мохаммеду Муиззу.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Муиззу,

Искренне поздравляю Вас с избранием на должность Президента Мальдивской Республики.

Верю, что совместными усилиями азербайджано-мальдивские дружественные отношения будут и дальше развиваться, наше сотрудничество в многосторонних институтах продолжится и впредь.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо Вашего дружественного народа".