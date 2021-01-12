Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Кыргызской Републики

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил новоизбранному президенту Кыргызской Републики Садыру Жапарову поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин Жапаров,
Искренне поздравляю Вас в связи с избранием на пост президента Кыргызской Республики.
Верю, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном будут и впредь развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.
Передаю Вам наилучшие пожелания и желаю успехов в Вашей ответственной деятельности на благо дружественного народа Кыргызстана".