Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Кыргызской Републики

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил новоизбранному президенту Кыргызской Републики Садыру Жапарову поздравительное письмо.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил новоизбранному президенту Кыргызской Републики Садыру Жапарову поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Жапаров,

Искренне поздравляю Вас в связи с избранием на пост президента Кыргызской Республики.

Верю, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном будут и впредь развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.

Передаю Вам наилучшие пожелания и желаю успехов в Вашей ответственной деятельности на благо дружественного народа Кыргызстана".