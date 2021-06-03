Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Израиля

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Государства Израиль Исхаку Герцогу.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин Герцог,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост 11-го президента Государства Израиль.
Нынешний уровень азербайджано-израильских отношений, основанных на дружбе и взаимном уважении между нашими народами, вызывает удовлетворение. Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на расширение двусторонних связей во всех областях, углубление взаимовыгодного сотрудничества.
Передаю Вам самые добрые пожелания, желаю успехов в предстоящей деятельности на высоком посту на благо дружественного народа Израиля".