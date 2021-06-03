Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Израиля

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Государства Израиль Исхаку Герцогу.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Государства Израиль Исхаку Герцогу.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Герцог,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост 11-го президента Государства Израиль.

Нынешний уровень азербайджано-израильских отношений, основанных на дружбе и взаимном уважении между нашими народами, вызывает удовлетворение. Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на расширение двусторонних связей во всех областях, углубление взаимовыгодного сотрудничества.

Передаю Вам самые добрые пожелания, желаю успехов в предстоящей деятельности на высоком посту на благо дружественного народа Израиля".