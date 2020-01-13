Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Хорватии

Президент Ильхам Алиев направил новоизбранному президенту Республики Хорватия Зорану Милановичу поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин Миланович,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Хорватия.
Сегодняшний уровень отношений между Азербайджаном и Хорватией вызывает удовлетворение. Верю, что наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будет развиваться и расширяться в интересах наших народов.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Хорватии".
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