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Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Хорватии

Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Хорватии

Президент Ильхам Алиев направил новоизбранному президенту Республики Хорватия Зорану Милановичу поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин Миланович,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Хорватия.

Сегодняшний уровень отношений между Азербайджаном и Хорватией вызывает удовлетворение. Верю, что наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будет развиваться и расширяться в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Хорватии". 

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