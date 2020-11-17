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Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Молдовы

Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Молдовы Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Республики Молдова госпоже Майе Санду.
Внешняя политика
17 ноября 2020 г. 20:33
Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Молдовы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Республики Молдова госпоже Майе Санду.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемая госпожа Санду.

Поздравляю Вас с избранием на должность президента Республики Молдова.

Верю, что азербайджано-молдавские традиционные отношения дружбы и сотрудничества нашими совместными усилиями будут и впредь развиваться и расширяться в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей дальнейшей деятельности на благо дружественного народа Молдовы".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Moldovanın yeni prezidentini təbrik edib

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