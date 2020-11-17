Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Молдовы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Республики Молдова госпоже Майе Санду.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемая госпожа Санду.
Поздравляю Вас с избранием на должность президента Республики Молдова.
Верю, что азербайджано-молдавские традиционные отношения дружбы и сотрудничества нашими совместными усилиями будут и впредь развиваться и расширяться в интересах наших народов.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей дальнейшей деятельности на благо дружественного народа Молдовы".