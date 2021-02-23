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Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Грузии

Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Грузии Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили поздравительное письмо.
Внешняя политика
23 февраля 2021 г. 21:30
Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Грузии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

«Уважаемый господин Премьер-министр,

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю начала деятельности на посту Премьер-министра Грузии.

Азербайджан и Грузию соединяют традиционные отношения дружбы и добрососедства, имеющие глубокие исторические корни. Верю, что отношения плодотворного сотрудничества и стратегического партнерства между нашими странами и впредь будут динамично развиваться и расширяться в соответствии с волей двух народов, связанных друг с другом тесными узами.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Грузии».

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Gürcüstanın yeni baş nazirini təbrik edib

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