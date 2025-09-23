Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 11:17
    Ильхам Алиев поздравил Короля Саудовской Аравии по случаю национального праздника

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Служителя Двух Святых Мечетей, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда по случаю национального праздника этой страны.

    Ильхам Алиев Саудовская Аравия поздравление
    İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralını milli bayram münasibətilə təbrik edib
    Ilham Aliyev congratulates King of Saudi Arabia on national holiday

    Лента новостей