Ильхам Алиев направил поздравительные письма королю Нидерландов и президенту ЮАР

Президент Ильхам Алиев направил королю Нидерландов Виллему-Александру поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Короля.
Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Нидерландов – постоянного благополучия и процветания".
Глава государства также направил поздравительное письмо президенту Южно-Африканской Республики Матамеле Сирилу Рамофосе.
В письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Южно-Африканской Республики – Днем Свободы.
В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу спокойствия и благополучия".
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