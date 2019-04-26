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Ильхам Алиев направил поздравительные письма королю Нидерландов и президенту ЮАР

Ильхам Алиев поздравил короля Нидерландов и главу ЮАР
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев направил королю Нидерландов Виллему-Александру поздравительное письмо. 

Как сообщает Report, в письме говорится: 

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Короля.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Нидерландов – постоянного благополучия и процветания".

Глава государства также направил поздравительное письмо президенту Южно-Африканской Республики Матамеле Сирилу Рамофосе. 

В письме говорится: 

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Южно-Африканской Республики – Днем Свободы.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу спокойствия и благополучия". 

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