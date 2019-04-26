Ильхам Алиев направил поздравительные письма королю Нидерландов и президенту ЮАР

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/b02aa3104e0bd29c0858a07a17813a8d/90da9525-9639-4663-b4de-3332cb0b6404_292.jpg

Президент Ильхам Алиев направил королю Нидерландов Виллему-Александру поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Короля.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Нидерландов – постоянного благополучия и процветания".

Глава государства также направил поздравительное письмо президенту Южно-Африканской Республики Матамеле Сирилу Рамофосе.

В письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Южно-Африканской Республики – Днем Свободы.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу спокойствия и благополучия".