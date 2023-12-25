Ильхам Алиев поздравил эмира Кувейта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Государства Кувейт шейху Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Государства Кувейт шейху Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Сердечно поздравляю Вас со вступлением на престол в качестве эмира Государства Кувейт.

Верю, что в интересах наших народов мы и впредь продолжим наши усилия, направленные на укрепление азербайджано-кувейтских дружественных отношений, углубление нашего сотрудничества, представляющего взаимный интерес.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Кувейта".