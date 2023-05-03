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Ильхам Алиев: Повестка дня двусторонних отношений между США и Азербайджаном очень впечатляющая

Ильхам Алиев: Повестка дня двусторонних отношений между США и Азербайджаном очень впечатляющая Я абсолютно убеждён, что повестка дня двусторонних отношений между США и Азербайджаном действительно очень впечатляющая.
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 22:49
Ильхам Алиев: Повестка дня двусторонних отношений между США и Азербайджаном очень впечатляющая

Я абсолютно убеждён, что повестка дня двусторонних отношений между США и Азербайджаном действительно очень впечатляющая.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"То, что мы тут обсуждали по поводу 907-й поправки и некоторых чувствительных вопросов, связанных с формулировками в отношении территориальной целостности Азербайджана, вовсе не означает, что есть какие-то неразрешимые противоречия. Наоборот, с США у нас очень широкая и важная двусторонняя повестка дня", - отметил глава государства.

Подчеркнув, что это, прежде всего, касается вопросов, связанных с энергетической безопасностью, Президент Ильхам Алиев сказал: "США всегда поддерживали Азербайджан в его стремлении диверсифицировать маршруты поставок энергоносителей и помогали нам превратиться в страну, которую Европейская комиссия сегодня рассматривает в качестве панъевропейского поставщика газа".

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