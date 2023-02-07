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Ильхам Алиев: Постоянное членство в СБ ООН государств-председателей Движения неприсоединения явилось бы справедливым подходом

Ильхам Алиев: Постоянное членство в СБ ООН государств-председателей Движения неприсоединения явилось бы справедливым подходом Азербайджан выступил с инициативой о том, чтобы государство, являющееся председателем Движения, в порядке ротации стало постоянным членом Совета Безопасности ООН.
Внешняя политика
7 февраля 2023 г. 14:59
Ильхам Алиев: Постоянное членство в СБ ООН государств-председателей Движения неприсоединения явилось бы справедливым подходом

Азербайджан выступил с инициативой о том, чтобы государство, являющееся председателем Движения, в порядке ротации стало постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Как передает Report, об этом после принятия верительных грамот новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Конго в нашей стране Давида Мадуки, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Коснувшись важности проведения в рамках Движения неприсоединения обсуждений, связанных с реформами в Совете Безопасности ООН, глава государства сообщил, что Азербайджан выступил с инициативой о том, чтобы государство, являющееся председателем Движения, в порядке ротации стало постоянным членом Совета Безопасности ООН. Президент Ильхам Алиев подчеркнул значимость проведения консультаций между государствами-членами Движения неприсоединения по этому вопросу.

Напомнив, что в этом году завершается председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, глава государства отметил, что наша страна намерена сформулировать этот вопрос как институциональный механизм, подчеркнул, что постоянное членство в Совете Безопасности ООН государств, которые будут председательствовать в Движении, явилось бы справедливым подходом.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Qoşulmama Hərəkatı sədrinin BMT TŞ-də daimi üzvü olması ədalətli yanaşma olacaq"

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