Ильхам Алиев послу Турции: Добро пожаловать в Азербайджан – на вашу Родину!

О наших связях можно говорить часами, вы все это хорошо знаете.

"О наших связях можно говорить часами, вы все это хорошо знаете. В основе наших связей лежат братство народов и политическая воля лидеров. Турция и Азербайджан, как две братские страны, и впредь будут поддерживать друг друга во всех вопросах, находиться рядом друг с другом во всех вопросах и своей практической работой, шагами будут продолжать усилия, направленные на установление мира в регионе, где мы проживаем".

Как сообщает Report, об этом 3 мая во время приема верительных грамот новоназначенного посла Турецкой Республики Джахита Багчы сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Уверен, что в период вашей деятельности вы приложите усилия для дальнейшего развития этих связей. Желаю вам успехов и говорю "Добро пожаловать в Азербайджан – на вашу Родину!", - добавил глава государства.