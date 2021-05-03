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Ильхам Алиев послу Турции: Добро пожаловать в Азербайджан – на вашу Родину!

Ильхам Алиев послу Турции: Добро пожаловать в Азербайджан – на вашу Родину! О наших связях можно говорить часами, вы все это хорошо знаете.
Внешняя политика
3 мая 2021 г. 19:18
Ильхам Алиев послу Турции: Добро пожаловать в Азербайджан – на вашу Родину!

"О наших связях можно говорить часами, вы все это хорошо знаете. В основе наших связей лежат братство народов и политическая воля лидеров. Турция и Азербайджан, как две братские страны, и впредь будут поддерживать друг друга во всех вопросах, находиться рядом друг с другом во всех вопросах и своей практической работой, шагами будут продолжать усилия, направленные на установление мира в регионе, где мы проживаем".

Как сообщает Report, об этом 3 мая во время приема верительных грамот новоназначенного посла Турецкой Республики Джахита Багчы сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Уверен, что в период вашей деятельности вы приложите усилия для дальнейшего развития этих связей. Желаю вам успехов и говорю "Добро пожаловать в Азербайджан – на вашу Родину!", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev to Turkish Ambassador: "Welcome to Azerbaijan - your homeland!"
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Türkiyə səfirinə: "Azərbaycana – Vətəninizə xoş gəlmisiniz!"

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