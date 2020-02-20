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Ильхам Алиев посетил в Риме памятник неизвестному солдату - ФОТО

Ильхам Алиев посетил в Риме памятник неизвестному солдату

20 февраля находящийся с государственным визитом в Итальянской Республике Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник неизвестному солдату в мемориальном комплексе Altare della Patria в Риме.

Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в честь главы нашего государства здесь был выстроен почетный караул.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Италии.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.

Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев возложил венок к памятнику неизвестному солдату.

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