Ильхам Алиев посетил в Риме памятник неизвестному солдату - ФОТО

20 февраля находящийся с государственным визитом в Итальянской Республике Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник неизвестному солдату в мемориальном комплексе Altare della Patria в Риме.
Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в честь главы нашего государства здесь был выстроен почетный караул.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Италии.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.
Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев возложил венок к памятнику неизвестному солдату.