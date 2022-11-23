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Ильхам Алиев посетил памятники Гейдару Алиеву и Милораду Павичу в парке Ташмайдан в Белграде

Ильхам Алиев посетил памятники Гейдару Алиеву и Милораду Павичу в парке Ташмайдан в Белграде 23 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находящийся с официальным визитом в Республике Сербия, посетил памятники общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу в парке Ташмайдан в Белграде.
Внешняя политика
23 ноября 2022 г. 20:18
Ильхам Алиев посетил памятники Гейдару Алиеву и Милораду Павичу в парке Ташмайдан в Белграде

23 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находящийся с официальным визитом в Республике Сербия, посетил памятники общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу в парке Ташмайдан в Белграде.

Как сообщает Report, глава государства возложил венки к памятникам.

Отметим, что открытие памятника великому лидеру Гейдару Алиеву в парке Ташмайдан состоялось в 2011 году с участием президента Ильхама Алиева.

Возведение памятника всемирно известному политическому деятелю Гейдару Алиеву в Белграде является свидетельством высокого уровня связей между нашими странами.

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Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev visits monuments to national leader Heydar Aliyev and Milorad Pavic in Tasmajdan park, Belgrade
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Belqraddakı Taşmaydan parkında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin və Milorad Paviçin abidələrini ziyarət edib

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