Президент Ильхам Алиев посетил монумент "Мать Албания" в Тиране

15 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник “Мать Албания” в Тиране.

15 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил монумент “Мать Албания” в Тиране.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев возложил венок к монументу.

Двенадцатиметровый монумент "Мать Албания", расположенный на Национальном кладбище мучеников, воздвигнут в 1971 году. Монумент представляет страну как мать, охраняющую павших солдат, которые отдали за нее жизнь. Массивная статуя держит в руках лавровый венок и звезду. Статуя воздвигнута на трехметровом постаменте, на котором выгравирована надпись: "Вечная слава мученикам Отечества".

Затем глава государства полюбовался панорамой города.