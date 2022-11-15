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Президент Ильхам Алиев посетил монумент "Мать Албания" в Тиране

Президент Ильхам Алиев посетил монумент "Мать Албания" в Тиране 15 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник “Мать Албания” в Тиране.
Внешняя политика
15 ноября 2022 г. 17:14
Президент Ильхам Алиев посетил монумент Мать Албания в Тиране

15 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил монумент “Мать Албания” в Тиране.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев возложил венок к монументу.

Двенадцатиметровый монумент "Мать Албания", расположенный на Национальном кладбище мучеников, воздвигнут в 1971 году. Монумент представляет страну как мать, охраняющую павших солдат, которые отдали за нее жизнь. Массивная статуя держит в руках лавровый венок и звезду. Статуя воздвигнута на трехметровом постаменте, на котором выгравирована надпись: "Вечная слава мученикам Отечества".

Затем глава государства полюбовался панорамой города.

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Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev visits Mother Albania monument in Tirana
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Tiranada “Mother Albaniya” abidəsini ziyarət edib

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