Ильхам Алиев посетил мавзолей первого президента Узбекистана Ислама Каримова

15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил мавзолей первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в Самаре.

15 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил мавзолей первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в Самарканде.

Как сообщает Report, мавзолей высотой до 8 метров возведен над могилой первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

На мраморной плите, установленной у входа в мавзолей, на узбекском и английском языках выбито: "Это священное место является вечным пристанищем Первого Президента Республики Узбекистан, великого государственного и политического деятеля, дорогого и любимого сына узбекского народа Ислама Абдуганиевича Керимова".

При проектировании и строительстве мавзолея было уделено внимание сочетанию его дизайна с мечетью Хазрати Хизр в древнем Самарканде, внесенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Президент Ильхам Алиев возложил цветы к могиле первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова.

Затем были прочитаны аяты священного Корана.