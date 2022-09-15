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Ильхам Алиев посетил мавзолей первого президента Узбекистана Ислама Каримова

Ильхам Алиев посетил мавзолей первого президента Узбекистана Ислама Каримова 15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил мавзолей первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в Самаре.
Внешняя политика
15 сентября 2022 г. 12:15
Ильхам Алиев посетил мавзолей первого президента Узбекистана Ислама Каримова

15 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил мавзолей первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в Самарканде.

Как сообщает Report, мавзолей высотой до 8 метров возведен над могилой первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

На мраморной плите, установленной у входа в мавзолей, на узбекском и английском языках выбито: "Это священное место является вечным пристанищем Первого Президента Республики Узбекистан, великого государственного и политического деятеля, дорогого и любимого сына узбекского народа Ислама Абдуганиевича Керимова".

При проектировании и строительстве мавзолея было уделено внимание сочетанию его дизайна с мечетью Хазрати Хизр в древнем Самарканде, внесенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Президент Ильхам Алиев возложил цветы к могиле первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова.

Затем были прочитаны аяты священного Корана.

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Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev visits mausoleum of first President of Uzbekistan Islam Karimov
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Özbəkistanın birinci Prezidenti İslam Kərimovun məqbərəsini ziyarət edib

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