О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев: Политика США и России в отношении Азербайджана всегда была предсказуемой

Ильхам Алиев: Политика США и России в отношении Азербайджана всегда была предсказуемой "Россия и США, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ, на протяжении 30 лет были участниками активного процесса переговоров между Азербайджаном и Арменией, но, к сожалению, эти переговоры не принесли никаких результатов".
Внешняя политика
20 мая 2021 г. 18:42
Ильхам Алиев: Политика США и России в отношении Азербайджана всегда была предсказуемой
Ильхам Алиев

"Россия и США, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ, на протяжении 30 лет были участниками активного процесса переговоров между Азербайджаном и Арменией, но, к сожалению, эти переговоры не принесли никаких результатов".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

"В то же время, сейчас, когда совершенно очевидно, что отношения между США и Россией находятся на очень низком уровне, стало ясно, что урегулирование конфликта было единственным вопросом, где Россия и США имели очень активное и открытое сотрудничество", - сказал он.

Президент также отметил, что ранее в Баку неоднократно проходили встречи и переговоры между главами генштабов России и НАТО: "Они могли бы выбрать другое место. Но выбор Баку является отражением независимой внешней политики Азербайджана, высокого уважения и доверия к нашей стране".

Глава государства также подчеркнул, что политика США и России в отношении Азербайджана и, наоборот, Азербайджана в отношении этих стран всегда была стабильной и предсказуемой, и что с каждой из этих стран у Азербайджана налажены стратегические отношения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Prezident: "ABŞ və Rusiyanın Azərbaycanla bağlı siyasəti həmişə proqnozlaşdırıla bilən olub"
Версия на английском языке President: "Policy of the United States and Russia towards Azerbaijan has always been predictable"

Экслюзивные новости

В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 17:43
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
20 мая 2021 г. 10:15
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель - ЭКСКЛЮЗИВ
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 09:30
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
19 мая 2021 г. 18:03
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
19 мая 2021 г. 14:25
В Гянджинский Апелляционный суд назначаются двое судей
В Гянджинский Апелляционный суд назначаются двое судей
18 мая 2021 г. 12:37
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:33
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:30
Ректор украинского вуза: Нужно придать новую динамку партнерству с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоРектор украинского вуза: Нужно придать новую динамку партнерству с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
17 мая 2021 г. 16:12
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
17 мая 2021 г. 15:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi