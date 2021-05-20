Ильхам Алиев: Политика США и России в отношении Азербайджана всегда была предсказуемой

"Россия и США, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ, на протяжении 30 лет были участниками активного процесса переговоров между Азербайджаном и Арменией, но, к сожалению, эти переговоры не принесли никаких результатов".

"Россия и США, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ, на протяжении 30 лет были участниками активного процесса переговоров между Азербайджаном и Арменией, но, к сожалению, эти переговоры не принесли никаких результатов".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

"В то же время, сейчас, когда совершенно очевидно, что отношения между США и Россией находятся на очень низком уровне, стало ясно, что урегулирование конфликта было единственным вопросом, где Россия и США имели очень активное и открытое сотрудничество", - сказал он.

Президент также отметил, что ранее в Баку неоднократно проходили встречи и переговоры между главами генштабов России и НАТО: "Они могли бы выбрать другое место. Но выбор Баку является отражением независимой внешней политики Азербайджана, высокого уважения и доверия к нашей стране".

Глава государства также подчеркнул, что политика США и России в отношении Азербайджана и, наоборот, Азербайджана в отношении этих стран всегда была стабильной и предсказуемой, и что с каждой из этих стран у Азербайджана налажены стратегические отношения.