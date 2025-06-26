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Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой

Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
Внешняя политика
26 июня 2025 г. 11:40
Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой

26 июня состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства еще раз выразил позицию нашей страны относительно конфликта между Ираном и Израилем и обеспокоенность Азербайджана эскалацией ситуации в регионе.

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в ходе последних событий, пожелал скорейшего выздоровления раненых.

Глава государства поздравил Масуда Пезешкиана с прекращением ирано-израильского противостояния и достижением прекращения огня, еще раз отметил, что мир и спокойствие в регионе являются важным условием.

Масуд Пезешкиан выразил признательность за соболезнования.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений, с удовлетворением вспомнили успешный визит Масуда Пезешкиана в Азербайджан, подчеркнули важность продолжения совместных усилий, направленных на реализацию договоренностей, достигнутых по итогам визита.

Президент Ильхам Алиев вновь пригласил Масуда Пезешкиана на саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который пройдет в Азербайджане в начале июля.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev speaks with his Iranian counterpart, expressing Azerbaijan's concern about regional escalation
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev iranlı həmkarı ilə danışıb, regionda vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı Azərbaycanın narahatlığını ifadə edib

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