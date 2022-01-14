Ильхам Алиев: Подписанные сегодня документы поспособствуют укреплению сотрудничества с Украиной

Документы, которые подписаны сегодня, будут только способствовать сближению между странами.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Глава государства отметил, что существует много возможностей для развития сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.
Он подчеркнул, что Украина и Азербайджан неизменно поддерживали друг друга, и сегодняшнее подписание документов является еще одним свидетельством этой поддержки.
"Мы готовы работать по всем направлениям", - добавил глава государства.
В ходе рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Украину сегодня подписано шесть двусторонних документов.