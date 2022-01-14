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Ильхам Алиев: Подписанные сегодня документы поспособствуют укреплению сотрудничества с Украиной

Ильхам Алиев: Подписанные сегодня документы поспособствуют укреплению сотрудничества с Украиной Документы, которые мы подписали сегодня, будут только способствовать сближению между нашими странами.
Внешняя политика
14 января 2022 г. 16:31
Ильхам Алиев: Подписанные сегодня документы поспособствуют укреплению сотрудничества с Украиной

Документы, которые подписаны сегодня, будут только способствовать сближению между странами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава государства отметил, что существует много возможностей для развития сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.

Он подчеркнул, что Украина и Азербайджан неизменно поддерживали друг друга, и сегодняшнее подписание документов является еще одним свидетельством этой поддержки.

"Мы готовы работать по всем направлениям", - добавил глава государства.

В ходе рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Украину сегодня подписано шесть двусторонних документов.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Bu gün imzalanan sənədlər ölkələrimizin yaxınlaşmasına yalnız töhfə verəcək”

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