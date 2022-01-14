Ильхам Алиев: Подписанные сегодня документы поспособствуют укреплению сотрудничества с Украиной

Документы, которые мы подписали сегодня, будут только способствовать сближению между нашими странами.

Документы, которые подписаны сегодня, будут только способствовать сближению между странами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава государства отметил, что существует много возможностей для развития сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.

Он подчеркнул, что Украина и Азербайджан неизменно поддерживали друг друга, и сегодняшнее подписание документов является еще одним свидетельством этой поддержки.

"Мы готовы работать по всем направлениям", - добавил глава государства.

В ходе рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Украину сегодня подписано шесть двусторонних документов.