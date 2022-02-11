Ильхам Алиев: Придаем особое значение межгосударственным отношениям с Ираном

"Отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран основываются на волеизъявлении наших народов, которые исторически живут в условиях дружбы и добрососедства. Мы придаем особое значение нашим межгосударственным отношениям, по

"Связи между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран исходят из воли наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства и разделяли общие духовные ценности.".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Ильхама Алиева своему иранскому коллеге Сейиду Ибрахиму Раиси.

"Мы придаем особое значение межгосударственным отношениям, построенным на столь прочной основе.

Развитие сегодня наших двусторонних связей по восходящей вызывает удовлетворение. Политический диалог, взаимные визиты и регулярные встречи на высшем уровне, подписанные документы придают мощный импульс укреплению нашего сотрудничества. Наглядным примером тому служит расширение с каждым днем рамок нашего взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортной и других сферах", - говорится в тексте письма.