Ильхам Алиев подчеркнул важность прозрачного проведения расследования в связи с терактом против посольства в Тегеране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Сейедом Ибрахимом Раиси подчеркнул важность прозрачного проведения расследования в связи с терактом против азербайджанского посольства в Тегеране.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Сейедом Ибрахимом Раиси подчеркнул важность прозрачного проведения расследования в связи с терактом против азербайджанского посольства в Тегеране.

Как сообщает Report , глава нашего государства заявил, что решительно осуждает террористический акт, совершенный против посольства Азербайджанской Республики в Тегеране, выразил надежду на то, что этот кровавый террористический акт будет тщательно расследован и преступники понесут заслуженное наказание.

Глава государства отметил, что сотрудник охраны посольства, будучи безоружным, бросился на террориста, бесстрашными и ловкими действиями обезоружил его.

Президент Азербайджана сказал, что если бы террорист не был разоружен, то не исключено, что его мишенью стали бы и другие сотрудники посольства и члены их семей, проживающие в жилом секторе здания посольства.

Глава государства подчеркнул важность обеспечения безопасности дипломатических представительств.