О нас

Ильхам Алиев подчеркнул важность прозрачного проведения расследования в связи с терактом против посольства в Тегеране

Ильхам Алиев подчеркнул важность прозрачного проведения расследования в связи с терактом против посольства в Тегеране Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Сейедом Ибрахимом Раиси подчеркнул важность прозрачного проведения расследования в связи с терактом против азербайджанского посольства в Тегеране.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 23:10
Ильхам Алиев подчеркнул важность прозрачного проведения расследования в связи с терактом против посольства в Тегеране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Сейедом Ибрахимом Раиси подчеркнул важность прозрачного проведения расследования в связи с терактом против азербайджанского посольства в Тегеране.

Как сообщает Report, глава нашего государства заявил, что решительно осуждает террористический акт, совершенный против посольства Азербайджанской Республики в Тегеране, выразил надежду на то, что этот кровавый террористический акт будет тщательно расследован и преступники понесут заслуженное наказание.

Глава государства отметил, что сотрудник охраны посольства, будучи безоружным, бросился на террориста, бесстрашными и ловкими действиями обезоружил его.

Президент Азербайджана сказал, что если бы террорист не был разоружен, то не исключено, что его мишенью стали бы и другие сотрудники посольства и члены их семей, проживающие в жилом секторе здания посольства.

Глава государства подчеркнул важность обеспечения безопасности дипломатических представительств.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Tehrandakı terrorla bağlı istintaqın şəffaf şəkildə aparılmasının vacibliyini bildirib

Другие новости из категории

Ибрахим Раиси позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Ибрахим Раиси позвонил президенту Ильхаму Алиеву
28 января 2023 г. 22:58
Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с совершенным в Израиле терактом
Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с совершенным в Израиле терактом
28 января 2023 г. 22:53
Ильхам Алиев: Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от мотивов
Ильхам Алиев: Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от мотивов
28 января 2023 г. 22:47
Ицхак Герцог позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Ицхак Герцог позвонил президенту Ильхаму Алиеву
28 января 2023 г. 22:41
Гусман: Иран должен провести тщательное расследование в связи с терактом в посольстве Азербайджана
Гусман: Иран должен провести тщательное расследование в связи с терактом в посольстве Азербайджана
28 января 2023 г. 21:20
Президент Венгрии выразила соболезнования Азербайджану
Президент Венгрии выразила соболезнования Азербайджану
28 января 2023 г. 20:24
НАТО осудила нападение на азербайджанское посольство в Тегеране
НАТО осудила нападение на азербайджанское посольство в Тегеране
28 января 2023 г. 20:22
МИД Италии: Выражаем солидарность в связи с трусливым нападением на посольство Азербайджана в Тегеране
МИД Италии: Выражаем солидарность в связи с трусливым нападением на посольство Азербайджана в Тегеране
28 января 2023 г. 20:16
Подписанные между Египтом и Азербайджаном соглашения в области свободной торговли представляют важное значение
Подписанные между Египтом и Азербайджаном соглашения в области свободной торговли представляют важное значение
28 января 2023 г. 18:21
Президенты Азербайджана и Египта выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Египта выступили с заявлениями для прессы
28 января 2023 г. 18:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi