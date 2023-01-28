Ильхам Алиев подчеркнул важность прозрачного проведения расследования в связи с терактом против посольства в Тегеране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Сейедом Ибрахимом Раиси подчеркнул важность прозрачного проведения расследования в связи с терактом против азербайджанского посольства в Тегеране.
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Глава государства отметил, что сотрудник охраны посольства, будучи безоружным, бросился на террориста, бесстрашными и ловкими действиями обезоружил его.
Президент Азербайджана сказал, что если бы террорист не был разоружен, то не исключено, что его мишенью стали бы и другие сотрудники посольства и члены их семей, проживающие в жилом секторе здания посольства.
Глава государства подчеркнул важность обеспечения безопасности дипломатических представительств.