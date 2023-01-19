Ильхам Алиев подчеркнул важность переговорного процесса, проводимого при поддержке Шарля Мишеля

Президент Азербайджана подчеркнул важность переговорного процесса, проводимого при поддержке президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, выразил готовность нашей страны к продолжению переговоров в рамках данного процесса.

Президент Азербайджана подчеркнул важность переговорного процесса, проводимого при поддержке президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, выразил готовность нашей страны к продолжению переговоров в рамках данного процесса.

Как сообщает Report, об этом на встрече с премьер-министром Королевства Нидерландов Марком Рютте 19 января в Давосе заявил Ильхам Алиев.

В ходе беседы было подчеркнуто возрастающее значение транспортного коридора Восток-Запад и его составной части - Среднего коридора, проведен обмен мнениями по региональным вопросам.

Глава государства проинформировал о переговорном процессе по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, мирному соглашению между двумя странами.

Ильхам Алиев коснулся последних событий, происходящих на дороге Лачин-Ханкенди в Азербайджане, сказал, что Армения распространяет ложную информацию о том, что дорога якобы блокирована, пытаясь тем самым ввести в заблуждение международную общественность. Глава государства отметил, что незаконная эксплуатация природных ресурсов нашей страны на территориях, где временно размещены российские миротворческие силы, вызвала справедливое недовольство азербайджанской общественности и организаций гражданского общества.

Было подчеркнуто, что в настоящее время на дороге обеспечивается беспрепятственное передвижение необходимых гуманитарных грузов посредством российских миротворцев, Международного Комитета Красного Креста, а также гражданских лиц и грузов гражданского назначения, еще раз отмечена важность вывода криминальных элементов с этих территорий.