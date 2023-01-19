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Ильхам Алиев подчеркнул важность переговорного процесса, проводимого при поддержке Шарля Мишеля

Ильхам Алиев подчеркнул важность переговорного процесса, проводимого при поддержке Шарля Мишеля Президент Азербайджана подчеркнул важность переговорного процесса, проводимого при поддержке президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, выразил готовность нашей страны к продолжению переговоров в рамках данного процесса.
Внешняя политика
19 января 2023 г. 23:53
Ильхам Алиев подчеркнул важность переговорного процесса, проводимого при поддержке Шарля Мишеля

Президент Азербайджана подчеркнул важность переговорного процесса, проводимого при поддержке президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, выразил готовность нашей страны к продолжению переговоров в рамках данного процесса.

Как сообщает Report, об этом на встрече с премьер-министром Королевства Нидерландов Марком Рютте 19 января в Давосе заявил Ильхам Алиев.

В ходе беседы было подчеркнуто возрастающее значение транспортного коридора Восток-Запад и его составной части - Среднего коридора, проведен обмен мнениями по региональным вопросам.

Глава государства проинформировал о переговорном процессе по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, мирному соглашению между двумя странами.

Ильхам Алиев коснулся последних событий, происходящих на дороге Лачин-Ханкенди в Азербайджане, сказал, что Армения распространяет ложную информацию о том, что дорога якобы блокирована, пытаясь тем самым ввести в заблуждение международную общественность. Глава государства отметил, что незаконная эксплуатация природных ресурсов нашей страны на территориях, где временно размещены российские миротворческие силы, вызвала справедливое недовольство азербайджанской общественности и организаций гражданского общества.

Было подчеркнуто, что в настоящее время на дороге обеспечивается беспрепятственное передвижение необходимых гуманитарных грузов посредством российских миротворцев, Международного Комитета Красного Креста, а также гражданских лиц и грузов гражданского назначения, еще раз отмечена важность вывода криминальных элементов с этих территорий.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Şarl Mişelin dəstəyi ilə aparılan Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarının vacibliyini vurğulayıb

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