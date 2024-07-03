Ильхам Алиев поблагодарил Токаева за поддержку процесса между Азербайджаном и Арменией

В ходе встречи в Астане президент Ильхам Алиев поблагодарил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержку процесса между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи в Астане президент Ильхам Алиев поблагодарил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержку процесса между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, глава государства отметил, что Азербайджан и Казахстан по всем направлениям, которые обсуждали и согласовывали, имеют позитивную динамику.

"У нас активно идут вопросы, связанные с транспортной инфраструктурой. Мы, по существу, работаем в режиме одной команды по Транскаспийскому транспортному маршруту. Конечно, в рамках сегодняшнего и завтрашнего мероприятия эта тема будет подробно обсуждаться. Также эта тема будет главной на неформальном Саммите Организации тюркских государства, который состоится буквально через несколько дней, и будем рады снова Вас видеть в Карабахе", - сказал президент Ильхам Алиев.