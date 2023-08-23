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Ильхам Алиев поблагодарил президента Узбекистана от имени жителей Физули за строительство школы

Ильхам Алиев поблагодарил президента Узбекистана от имени жителей Физули за строительство школы Во время встречи с жителями, переселившимися в новые дома в жилом комплексе MIDA в городе Физули, президент Ильхам Алиев от имени жителей Физули поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за строительство школы, передает Report.
Внешняя политика
23 августа 2023 г. 19:43
Ильхам Алиев поблагодарил президента Узбекистана от имени жителей Физули за строительство школы

Во время встречи с жителями, переселившимися в новые дома в жилом комплексе MIDA в городе Физули, президент Ильхам Алиев от имени жителей Физули поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за строительство школы, передает Report.

"Прежде всего, поздравляю вас, добро пожаловать на родину. Люди, прожившие тридцать лет с тоской по родине, уже вернулись на землю своих предков и живут здесь. Пять дней назад первая группа жителей Физули поселилась в Физули, разместилась в красивых домах, и отныне вы будете спокойно здесь жить. Вы заслуживаете это.

Я пришел сегодня на встречу с вами вместе с моим дорогим братом Шавкатом Миромоновичем. Как вам известно, по приказу уважаемого Президента в Физули построена прекрасная школа, носящая имя Мирзы Улугбека. Ваши дети, внуки будут учиться в этой школе с 15 сентября. От вашего имени я еще раз благодарю моего дорогого брата за этот чудесный подарок", - сказал глава нашего государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev məktəb tikintisinə görə Füzuli sakinləri adından Özbəkistan Prezidentinə təşəkkür edib

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