О нас

Ильхам Алиев поблагодарил Пакистан за политическую поддержку во время Второй Карабахской войны

Ильхам Алиев поблагодарил Пакистан за политическую поддержку во время Второй Карабахской войны Президент Ильхам Алиев поблагодарил Пакистан за политическую поддержку Азербайджана во время Второй Карабахской войны.
Внешняя политика
1 ноября 2023 г. 13:14
Ильхам Алиев поблагодарил Пакистан за политическую поддержку во время Второй Карабахской войны

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Пакистан за политическую поддержку Азербайджана во время Второй Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом глава государства заявил 1 ноября, принимая командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана Асима Мунира.

Глава государства с удовлетворением отметил, что мы выполнили историческую миссию по освобождению наших земель от оккупации, суверенитет страны полностью восстановлен, на освобожденных от оккупации территориях начались широкомасштабные работы по реконструкции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycana göstərdiyi siyasi dəstəyə görə Pakistana minnətdarlıq edib

Самое читаемое

На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
25 октября 2023 г. 16:11
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
26 октября 2023 г. 09:44
Сняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
ФотоСняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
26 октября 2023 г. 17:37
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
27 октября 2023 г. 03:14
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
27 октября 2023 г. 18:12
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
28 октября 2023 г. 12:56
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
29 октября 2023 г. 06:52
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
30 октября 2023 г. 12:14
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
30 октября 2023 г. 18:15
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
31 октября 2023 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi