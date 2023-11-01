Ильхам Алиев поблагодарил Пакистан за политическую поддержку во время Второй Карабахской войны

Ильхам Алиев поблагодарил Пакистан за политическую поддержку во время Второй Карабахской войны

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Пакистан за политическую поддержку Азербайджана во время Второй Карабахской войны.

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Президент Ильхам Алиев поблагодарил Пакистан за политическую поддержку Азербайджана во время Второй Карабахской войны. Как сообщает Report, об этом глава государства заявил 1 ноября, принимая командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана Асима Мунира. Глава государства с удовлетворением отметил, что мы выполнили историческую миссию по освобождению наших земель от оккупации, суверенитет страны полностью восстановлен, на освобожденных от оккупации территориях начались широкомасштабные работы по реконструкции. Подпишитесь на наш Telegram канал