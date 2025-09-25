Ильхам Алиев: Переговоры с Арменией дали положительные результаты, поскольку велись на двусторонней основе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН поделился мыслями о мирных переговорах с Арменией.

Как сообщает Report, глава государства сказал, что Азербайджан выдвинул пять основополагающих принципов, основанных на международном праве, представил проект мирного договора. "Затем по нашей инициативе начался переговорный процесс по тексту проекта, который продолжался с октября 2022 года по лето 2025 года. Несмотря на различные провокации, переговоры дали положительные результаты, поскольку велись исключительно на двусторонней основе без какого-либо вмешательства извне", - подчеркнул президент.