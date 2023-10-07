Ильхам Алиев: Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию

"Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию, и если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция".

"Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию, и если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем 7 октября.

"Неприемлемость антиазербайджанского заявления, принятого Европейским парламентом на основе ксенофобского и шовинистского подхода, прозвучавших в нем мыслей, сказал, что это не служит обеспечению мира и стабильности в регионе", - отметил президент Азербайджана.