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Ильхам Алиев: Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию

Ильхам Алиев: Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию "Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию, и если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция".
Внешняя политика
7 октября 2023 г. 23:41
Ильхам Алиев: Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию

"Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию, и если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем 7 октября.

"Неприемлемость антиазербайджанского заявления, принятого Европейским парламентом на основе ксенофобского и шовинистского подхода, прозвучавших в нем мыслей, сказал, что это не служит обеспечению мира и стабильности в регионе", - отметил президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Fransanın Ermənistana silah verməsi sülhə deyil, yeni qarşıdurmaya xidmət edən yanaşmadır”

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