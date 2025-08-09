Ильхам Алиев: Пауза в переговорах между Азербайджаном и Арменией не могла продолжаться долго

После окончания Карабахской войны были неясности по поводу будущего отношений между Арменией и Азербайджаном.

После окончания Карабахской войны были неясности по поводу будущего отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью прессе.

"В то время Минская группа, которая все еще хотела действовать, была парализована. Они не знали, что делать. Азербайджан предпринял шаги в рамках международного права и восстановил свою территориальную целостность. Тогда Азербайджан изложил свое видение и сказал, что пауза не может продолжаться долго. После этого ответа не последовало, и мы предложили известные пять принципов и на их основе подготовили текст мирного соглашения. На этой основе начался процесс переговоров. Но переговоры шли не гладко".