Ильхам Алиев: Пауза в переговорах между Азербайджаном и Арменией не могла продолжаться долго

Внешняя политика
9 августа 2025 г. 01:36
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью прессе.

"В то время Минская группа, которая все еще хотела действовать, была парализована. Они не знали, что делать. Азербайджан предпринял шаги в рамках международного права и восстановил свою территориальную целостность. Тогда Азербайджан изложил свое видение и сказал, что пауза не может продолжаться долго. После этого ответа не последовало, и мы предложили известные пять принципов и на их основе подготовили текст мирного соглашения. На этой основе начался процесс переговоров. Но переговоры шли не гладко".

