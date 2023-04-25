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Президент Ильхам Алиев: Отрадно, что азербайджано-израильские связи достигли сегодняшнего уровня

Президент Ильхам Алиев: Отрадно, что азербайджано-израильские связи достигли сегодняшнего уровня Отрадно, что азербайджано-израильские связи, постоянно развиваясь по нарастающей, достигли сегодняшнего уровня.
Внешняя политика
25 апреля 2023 г. 12:06
Президент Ильхам Алиев: Отрадно, что азербайджано-израильские связи достигли сегодняшнего уровня

За минувший период Израиль добился значительных успехов во всех сферах и вошел в число самых развитых стран мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Ильхама Алиева израильскому коллеге Ицхаку Герцогу по случаю 75-й годовщины независимости Государства Израиль.

Глава нашего государства выразил удовлетворение тем, что азербайджано-израильские связи, постоянно развиваясь по нарастающей, достигли сегодняшнего уровня, и отметил, что в основе этого лежат объединяющая наши народы многовековая крепкая дружба и взаимные чувства симпатии.

"Высокий уровень нашего политического диалога сегодня создает благоприятные условия для расширения взаимодействия в области экономики, энергетики, высоких технологий, образования, военно-технической и других сферах. Уверен, что открытие Торгового и Туристического представительств Азербайджана в Израиле, а в этом году начало деятельности посольства придадут импульс дальнейшему развитию наших межгосударственных отношений.

Верю, что в соответствии с интересами наших стран и народов мы и впредь успешно продолжим взаимные усилия для более полноценного использования большого потенциала азербайджано-израильской дружбы и сотрудничества", - говорится в послании.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: It is gratifying that Azerbaijan-Israel relations have reached the present level
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan-İsrail əlaqələrinin daim yüksələn xətlə inkişaf edərək bugünkü səviyyəyə çatması məmnunluq doğurur"

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